وزير الإسكان المصري يُصدر قرارين لإزالة مخالفات بناء.. وحملات في 4 مدن
تنفيذ حملات لإزالة مخالفات بناء بمدن 6 أكتوبر والشروق والنوبارية الجديدة ودمياط الجديدة
أصدر وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، قرارين لإزالة مخالفات البناء الواقعة داخل كردون مدينة بني سويف الجديدة، كما تم تنفيذ حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بمدن (6 أكتوبر – الشروق – النوبارية الجديدة – دمياط الجديدة).
وشمل القراران إزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعتي أرض بالمجاورة الثالثة بالحي السكني الأول في بني سويف الجديدة والمتمثلة في تنفيذ مبنيين مخالفين للرسومات وتراخيص البناء الصادرة للقطعتين، والاشتراطات البنائية.
وأوضح وزارة الإسكان في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تكليف جهاز مدينة بني سويف الجديدة بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختصة، بتنفيذ الإزالات.
وأدى ارتفاع أسعار مدخلات البناء في السوق العقارية المصرية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى توجه شركات التطوير العقاري إلى رفع أسعارها، وسط توقعات بأن ترتفع الأسعار بأكثر من 30% العام الحالي.
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