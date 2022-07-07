رئيس الوزراء المصري: إتاحة الأراضى الصناعية بتكلفة المرافق أو بحق الانتفاع

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية الإعلان عن أسعار الأراضى الصناعية، والتى ستكون مقصورة على تكلفة المرافق، مجدداً التأكيد على أنه سيتم طرح الأراضى الصناعية للمستثمرين، من خلال نظام التمليك طبقاً لأسعار المرافق، أو من خلال نظام حق الانتفاع، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً لهذا القطاع الحيوى، الذى يُعد من أهم قطاعات التنمية.

وقال رئيس الوزراء، نقلاً عن بيان: "هدفنا إتاحة الأراضى الصناعية بتكلفة مرافقها فقط، أو بحق الانتفاع، ولا نسعى لتحقيق أى ربح من خلال طرحها".

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ووجه رئيس الوزراء المصري، خلال اجتماع لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية، بأهمية أن تكون هناك محفزات للأراضى الصناعية فى الصعيد، مؤكداً أن هدفنا تشجيع قطاع الصناعة، وخاصة فى المدن الجديدة، المنشأة حديثاً، حيث إن المشروعات الصناعية تُسهم فى سرعة تنمية هذه المدن.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، أن هناك لجنة مشكلة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية التى تتبع أى جهة، وأن من بين مهام هذه اللجنة تسعير هذه الأراضى بغض النظر عن جهة الولاية، مضيفة أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية، وبالفعل درست أيضاً آلية تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع.