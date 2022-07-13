945 مليون درهم تصرفات عقارات دبي أمس

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي يوم أمس الثلاثاء، أكثر من 945 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 291 مبايعة بقيمة 674.78 مليون درهم، منها 66 مبايعة للأراضي بقيمة 190.37 مليون درهم، و225 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 484.41 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة أم سقيم الأولى، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

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وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة ام سقيم الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 253.37 مليون درهم منها 6 رهون أراض بقيمة 26.81 مليون درهم و120 رهن فلل وشقق بقيمة 226.56 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 140 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 25 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 17.34 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 4 ملايبن درهم.