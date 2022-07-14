التصرفات العقارية في عجمان ترتفع إلى 6.2 مليار درهم خلال النصف الأول

كشف التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن عدد التصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 5428 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، في حين بلغ جحم التداول 4.18 مليار درهم من إجمالي 4358 عملية تداول، وتم تسجيل 688 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان المهندس عمر بن عمير المهيري، إن سوق عجمان العقاري حظي بمعدلات نمو جيدة وحقق انتعاشا ملحوظاً مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي وذلك بالنظر إلى تزايد حجم الاستثمارات العقارية في الإمارة وتنوع الفرص الواعدة في القطاع العقاري الذي يتمتع بخصائص ومقومات متميزة تلبي متطلبات مختلف الشرائح وتتيح لهم تحقيق العوائد المرجوة من عملية الاستثمار العقاري.

مادة اعلانية

وأكد المهيري أن إمارة عجمان نجحت في تعزيز مكانتها المتقدمة على الخارطة العقارية محلياً وإقليماً وتسير بثبات نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية المنشودة ورؤيتها الطموحة الرامية إلى تحقيق الريادة المستدامة على مستوى مختلف القطاعات الاقصتادية لاسيما القطاع العقاري الذي يواصل تحقيق أرقام إيجابية تصاعدية، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشار المهيري إلى أن مشروع "مدينة الإمارات " تصدر قائمة المشاريع الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي " عجمان 1" و"أبراج الهورايزون"، كما جاء "حي الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من "الزاهية" و"مصفوت 3".