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الكابلات السعودية تبيع فيلا سكنية في تركيا بـ40.9 مليون ريال

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الكابلات السعودية مناسبة
شعار شركة الكابلات السعودية
سوق السعودية

الكابلات السعودية تبيع فيلا سكنية في تركيا بـ40.9 مليون ريال

وتوجه عائدات الصفقة مباشرة لتحسين رأس المال العامل

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الكابلات السعودية عن إبرام شركة الكابلات السعودية غوزو جايريمينكول أنونيم شيركاتي التابعة لها، اتفاقية لبيع فيلا سكنية مملوكة لها بالكامل في تركيا.

وقالت الكابلات السعودية في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الصفقة تبلغ 40.9 مليون ريال، وبلغت القيمة الدفترية للأصل 35.4 مليون ريال.

وأضافت أن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها يتمثل في تحقيق ربح قدره 5.5 مليون ريال.

وأوضحت أن أسباب الصفقة تتمثل في توفير سيولة من بيع أصول غير مرتبطة مباشرة بعمل الشركة الأساسي، وسوف توجه عائدات الصفقة مباشرة لتحسين رأس المال العامل.

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