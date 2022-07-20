عقد 20 مزاداً لعقارات تجارية وسكنية وزراعية في السعودية خلال يوليو

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في السعودية عن إقامة 20 مزادا علنيا، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في الفترة ما بين 19 - 27 يوليو 2022.

وتعرض المزادات أكثر من 180 عقارا يتنوع ما بين أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وتبدأ بمزاد لؤلؤة الرياض الذي يقام حضوريا ليعرض 14 عقارا بمنطقة الرياض، ومزاد مدينة حائل الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات في مدينة حائل، ومزاد البلد الحضوري الذي يعرض 15 عقارا في مكة المكرمة، ومزاد البوادي الإلكتروني الذي يعرض عقارين في مدينة جدة.

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ومزاد شروق المدينة الإلكتروني الذي يعرض عقارا في المدنية المنورة، ومزاد شموخ الرياض الحضوري الذي يعرض ستة عقارات متنوعة في مدينة الرياض، ومزاد واحة الطائف الحضوري الذي يعرض 14 عقارا، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

كما يشرف "إنفاذ" على مزاد أصالة الدوادمي الذي يعرض ثمانية عقارات في محافظ الدوادمي، ومزاد جوهرة الخرج والأفلاج الإلكتروني الذي يعرض سبعة عقارات في محافظتي الخرج والأفلاج، ومزاد الشراع الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات في مدينة جدة، ومزاد جدة ماس الإلكتروني الذي يعرض 14 عقارا، ومزاد ألفا القصيم الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات، ومزاد تبوك الإلكتروني الذي يعرض 9 عقارات.

ومزادات الشرقية الإلكترونية التي تعرض أربعة عقارات متنوعة في المنطقة الشرقية، ومزاد جواهر الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارا في كل من مناطق: عسير ونجران وجازان ومكة، ومزاد الدرة الحضوري الذي يعرض 23 عقارا في مدينة جدة.