.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة تهبط مجدداً في يونيو

  • الخط
منازل مبيعات عقار أميركا
منازل في أميركا
اقتصاد أميركا

مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة تهبط مجدداً في يونيو

مبيعات المنازل المملوكة في السابق تراجعت 5.4%

نيويورك - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لخامس شهر على التوالي في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوى في عامين، بينما تجعل أسعار قياسية مرتفعة ومعدلات للفائدة تتزايد سريعا شراء المساكن مكلفا جدا لحصة متنامية من الأسر الأميركية.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الأربعاء، إن مبيعات المنازل المملوكة في السابق تراجعت 5.4%، إلى معدل سنوي بلغ 5.12 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2020 عندما كانت المبيعات تتعافى من ركود إغلاقات كوفيد-19. وسجلت المبيعات انخفاضات في كل شهر منذ يناير/كانون الثاني.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض المبيعات إلى معدل قدره 5.38 مليون وحدة.

وعلى أساس سنوي، هبطت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل حوالي 90%، من إجمالي مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، 14.2 بالمئة.

وقفز متوسط أسعار المنازل القائمة في يونيو/حزيران 13.4% عن مستواه قبل عام إلى 416 ألف دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إصابات كورونا تتضاعف 3 مرات.. وتحذيرات من موجتين قادمتين إصابات كورونا تتضاعف 3 مرات.. وتحذيرات من موجتين قادمتين
اكتشف المزيد