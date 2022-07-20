مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة تهبط مجدداً في يونيو

هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لخامس شهر على التوالي في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوى في عامين، بينما تجعل أسعار قياسية مرتفعة ومعدلات للفائدة تتزايد سريعا شراء المساكن مكلفا جدا لحصة متنامية من الأسر الأميركية.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الأربعاء، إن مبيعات المنازل المملوكة في السابق تراجعت 5.4%، إلى معدل سنوي بلغ 5.12 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2020 عندما كانت المبيعات تتعافى من ركود إغلاقات كوفيد-19. وسجلت المبيعات انخفاضات في كل شهر منذ يناير/كانون الثاني.

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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض المبيعات إلى معدل قدره 5.38 مليون وحدة.

وعلى أساس سنوي، هبطت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل حوالي 90%، من إجمالي مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، 14.2 بالمئة.

وقفز متوسط أسعار المنازل القائمة في يونيو/حزيران 13.4% عن مستواه قبل عام إلى 416 ألف دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.