"سكني": تقدم أعمال البناء والتطوير في مشاريع ضاحية الجوهرة السكنية بجدة

كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن تقدم أعمال البناء والتطوير في المشاريع السكنية التي تحتضنها ضاحية الجوهرة بمدينة جدة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع الجوهرة رزيدنس الذي يضم 990 وحدة سكنية 99%، بينما وصلت النسبة في مشروع بوفارديا ستي الذي يوفر 2606 وحدات سكنية إلى 84%، في حين ارتفعت نسبة إنجاز مشروع فينان لتصل إلى 55% الذي يضم أكثر من 1350 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع بيلار الذي يوفر 618 وحدة سكنية.

وتوفر الضاحية آلاف الوحدات السكنية التي تُبنى باستخدام تقنيات البناء الحديث، مثل القوالب الخرسانية المعزولة مُسبقة الصب (IPS)، بمساحات ونماذج متعددة وبتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسرة السعودية، بأسعار مناسبة وأقساط شهرية ميسرة.

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وتتميز "الجوهرة" بموقعها الاستراتيجي شمال جدة على طريق الحرمين السريع مقابل مدينة الملك عبدالله الرياضية، وعلى بعد نحو 5 دقائق عن طريق المدينة المنورة السريع، وحوالي 15 دقيقة عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي وكورنيش جدة، وتمتد على مساحة تبلغ قرابة مليونَيْ م2، بسعة سكانية تصل لنحو 35 ألف نسمة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويحرص برنامج سكني على استمرار الإنجاز في المشاريع السكنية التي تُنفَّذ بإشراف برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" في مختلف المناطق وفق الجداول الزمنية المحددة، في سبيل تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول؛ تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) للوصول بنسبة التملك إلى 70%.

يُذكر أن الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر برنامج "سكني" تعد نموذجاً للتطوير العقاري في المملكة.