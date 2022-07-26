"أم القرى للتنمية" توقع اتفاقية استحواذ مع شركة الزامل للتطوير العقاري

وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة "مسار"، وشركة الزامل للتطوير العقاري اتفاقية استحواذ، تصبح بموجبها شركة الزامل مالكة لأحد الأبراج السكنية بقيمة نصف مليار ريال.

وتحرص الاتفاقية على تقديم أعلى مستويات خدمات التطوير العقاري للحلول السكنية الفاخرة لدعم قطاع الإيواء والضيافة من خلال توفير شقق تمليك مميزة.

مادة اعلانية

يذكر أن وجهة "مسار" تعد وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، حيث ستشكل معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، وستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها؛ لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى.