اقتصاد أميركا
عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة تهبط 8.6% خلال يونيو
وسط تزايد فوائد القروض العقارية وارتفاع أسعار المنازل
هبطت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران، إذ استمر تزايد فوائد القروض العقارية وارتفاع أسعار المنازل في الحد من القدرة الشرائية للمشترين الذين يدخلون السوق للمرة الأولى.
وقالت الرابطة الوطنية للسماسرة العقاريين اليوم الأربعاء، إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة، تراجع 8.6% إلى 91.0 الشهر الماضي.
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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.5% في تلك العقود، التي تصبح مبيعات بعد شهرين. وعلى أساس سنوي هوت عقود شراء المساكن القائمة 20% في يونيو/ حزيران.
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