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ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية 0.7% بالربع الثاني

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عقارات السعودية

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية 0.7% بالربع الثاني

متأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.9%

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من 2021، متأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.9%.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها، أن انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 1.5% والزراعية بنسبة 0.6% ساهم في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

وأضافت أن القطاع السكني تأثر بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022، ونظراً لثقل وزن أسعار القطاع السكني في المؤشر العام فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

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ومن بين العقارات السكنية الأخرى انخفضت أسعار الفلل بنسبة 1.1%، والشقق بنسبة 1.1%، والبيوت بنسبة 0.9%، فيما استقرت أسعار العمائر دون تسجيل أي تغير نسبي يذكر.

وعلى أساس ربعي، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع الأول من 2022، متأثراً بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.5%، وذلك لارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.5%.

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