ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية 0.7% بالربع الثاني

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من 2021، متأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.9%.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها، أن انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 1.5% والزراعية بنسبة 0.6% ساهم في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

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وأضافت أن القطاع السكني تأثر بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022، ونظراً لثقل وزن أسعار القطاع السكني في المؤشر العام فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

ومن بين العقارات السكنية الأخرى انخفضت أسعار الفلل بنسبة 1.1%، والشقق بنسبة 1.1%، والبيوت بنسبة 0.9%، فيما استقرت أسعار العمائر دون تسجيل أي تغير نسبي يذكر.

وعلى أساس ربعي، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع الأول من 2022، متأثراً بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.5%، وذلك لارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.5%.