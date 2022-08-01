الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة يهبط بضغط ارتفاع الفوائد

هبط الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران مع تراجع حاد في الإنفاق على بناء المنازل لأسرة واحدة وسط ارتفاع فوائد القروض العقارية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الاثنين، إن الإنفاق على التشييد انخفض 1.1% في يونيو/حزيران بعد ارتفاعه 0.1% في مايو/ أيار. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الإنفاق على التشييد 0.1%.

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وعلى أساس سنوي، زاد الإنفاق على التشييد 8.3% في يونيو/ حزيران.

وتراجع الإنفاق على مشاريع التشييد في القطاع الخاص 1.3% بعد زيادة بلغت 0.2% في مايو/ أيار.

وهبط الاستثمار في تشييد المساكن 1.6% مع تراجع الإنفاق على مشاريع المنازل لأسرة واحدة 3.1%.

وتشهد سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم فتورا بينما تتسبب زيادة في فوائد القروض العقارية في تقليص القدرة الشرائية.