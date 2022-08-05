أسعار المنازل في بريطانيا تتراجع لأول مرة منذ عام

تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يوليو الماضي للمرة الأولى منذ عام، بعد أن أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب زيادة الفائدة، وارتفاع التضخم إلى الضغط على الطلب وتراجع الأسعار.

وانخفضت الأسعار بنسبة 0.1%، وهو أول انخفاض منذ يونيو 2021، حيث أصبح متوسط قيمة المنازل عند 293 ألف جنيه إسترليني أي نحو 350 ألف دولار، لكن الأسعار مازالت أعلى بنسبة تقارب 12% عن العام السابق.

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وقدرت شركة Rightmove أن زيادة الفائدة بنسبة 0.5% التي أقرها بنك إنجلترا أمس ستؤدي إلى اقتطاع نحو 40% شهرياً من مدخول مشتري العقارات المرهونة، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2012.