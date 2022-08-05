عقارات بريطانيا
أسعار المنازل في بريطانيا تتراجع لأول مرة منذ عام
متوسط قيمة المنازل في بريطانيا تصبح 293 ألف جنيه إسترليني
تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يوليو الماضي للمرة الأولى منذ عام، بعد أن أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب زيادة الفائدة، وارتفاع التضخم إلى الضغط على الطلب وتراجع الأسعار.
وانخفضت الأسعار بنسبة 0.1%، وهو أول انخفاض منذ يونيو 2021، حيث أصبح متوسط قيمة المنازل عند 293 ألف جنيه إسترليني أي نحو 350 ألف دولار، لكن الأسعار مازالت أعلى بنسبة تقارب 12% عن العام السابق.
مادة اعلانية
وقدرت شركة Rightmove أن زيادة الفائدة بنسبة 0.5% التي أقرها بنك إنجلترا أمس ستؤدي إلى اقتطاع نحو 40% شهرياً من مدخول مشتري العقارات المرهونة، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2012.
اقرأ أيضاً
-
تراجع حاد بأرباح الاتحاد العقارية في الربع الثانيسجلت خسائر قدرها 12.2 مليون درهم في 6 أشهر الأسواق العقارية
-
أسعار النفط ترتفع من أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضيبسبب مخاوف مرتبطة بالمعروض طاقة
-
أسعار الغاز ستواصل الارتفاع في أوروبا.. لهذه الأسبابالمنافسة الآسيوية على شحنات الغاز المسال تفاقم الوضع في أوروبا قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية