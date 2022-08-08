.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإمارات تفرض متطلبات جديدة لإعداد تقارير المعاملات العقارية

  • الخط
عقارات

الإمارات تفرض متطلبات جديدة لإعداد تقارير المعاملات العقارية

في إطار جهود تعزيز مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في إطار جهود الإمارات لتعزيز مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلنت كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل عن إدخال متطلبات جديدة لإعداد التقارير المتعلقة ببعض المعاملات العقارية.

وتم إلزام كافة الوكلاء العقاريين والوسطاء ومكاتب المحاماة، برفع تقارير إلى وحدة المعلومات المالية بشأن معاملات الشراء والبيع لعقارات التملك الحر التي تتضمن أياً من طرق الدفع الثلاث التالية سواء لكامل أو جزء من قيمة العقار:

أولاً: الدفعات النقدية سواء فردية أو دفعات متعددة، بقيمة 55 ألف درهم إماراتي أو أكثر.

ثانياً: المدفوعات التي تشمل استخدام الأصول الافتراضية.

وثالثاً: المدفوعات التي كانت بالأساس مشتقة أو محولة من أصل افتراضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وفاة طفلين وتضرر المئات من مساكن النازحين جراء السيول والأمطار بمأرب وفاة طفلين وتضرر المئات من مساكن النازحين جراء السيول والأمطار بمأرب
اكتشف المزيد