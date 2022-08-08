كوريا الجنوبية تعتزم بيع عقارات حكومية غير مستخدمة بـ 12.3 مليار دولار

قالت الحكومة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها ستزيد مبيعات العقارات المملوكة للدولة للقطاع الخاص كجزء من جهود إصلاح القطاع العام مع تقليل الاقتراض.

وتهدف الحكومة إلى بيع عقارات مملوكة للدولة إما غير مستخدمة لأي غرض عام أو تُركت مغلقة لفترة من الوقت تساوي ما لا يقل عن 16 تريليون وون (12.3 مليار دولار) على مدار فترة رئاسة الرئيس يون سوك يول التي تبلغ 5 سنوات والذي تولى منصبه في مايو/أيار.

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وقالت وزارة المالية في بيان إن ذلك سيمثل زيادة كبيرة من نحو تريليوني وون تم جمعها سنويا من مبيعات العقارات في ظل الإدارة السابقة.

ووعد الرئيس يون بإصلاح القطاع العام وقالت الوزارة إن الحكومة ستخفض الإنفاق والموظفين في المؤسسات العامة.

وقالت الوزارة أيضا إن الحكومة ستخفف التأشيرات والإجراءات الإدارية الأخرى للعمال الأجانب لأن بعض القطاعات تواجه مشكلة في ملء الوظائف الشاغرة حيث تعيد كوريا الجنوبية فتح اقتصادها بعد رفع قيود كوفيد-19.