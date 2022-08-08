.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كوريا الجنوبية تعتزم بيع عقارات حكومية غير مستخدمة بـ 12.3 مليار دولار

  • الخط
كوريا الجنوبية البنك المركزي
علم كوريا الجنوبية
عقارات

كوريا الجنوبية تعتزم بيع عقارات حكومية غير مستخدمة بـ 12.3 مليار دولار

على مدار 5 سنوات

سول – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت الحكومة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها ستزيد مبيعات العقارات المملوكة للدولة للقطاع الخاص كجزء من جهود إصلاح القطاع العام مع تقليل الاقتراض.

وتهدف الحكومة إلى بيع عقارات مملوكة للدولة إما غير مستخدمة لأي غرض عام أو تُركت مغلقة لفترة من الوقت تساوي ما لا يقل عن 16 تريليون وون (12.3 مليار دولار) على مدار فترة رئاسة الرئيس يون سوك يول التي تبلغ 5 سنوات والذي تولى منصبه في مايو/أيار.

وقالت وزارة المالية في بيان إن ذلك سيمثل زيادة كبيرة من نحو تريليوني وون تم جمعها سنويا من مبيعات العقارات في ظل الإدارة السابقة.

تركيا: إبحار سفينتين محملتين بالحبوب من مواني أوكرانيا اليوم اقتصاد روسيا و أوكرانيا تركيا: إبحار سفينتين محملتين بالحبوب من مواني أوكرانيا اليوم

ووعد الرئيس يون بإصلاح القطاع العام وقالت الوزارة إن الحكومة ستخفض الإنفاق والموظفين في المؤسسات العامة.

وقالت الوزارة أيضا إن الحكومة ستخفف التأشيرات والإجراءات الإدارية الأخرى للعمال الأجانب لأن بعض القطاعات تواجه مشكلة في ملء الوظائف الشاغرة حيث تعيد كوريا الجنوبية فتح اقتصادها بعد رفع قيود كوفيد-19.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وفاة طفلين وتضرر المئات من مساكن النازحين جراء السيول والأمطار بمأرب وفاة طفلين وتضرر المئات من مساكن النازحين جراء السيول والأمطار بمأرب
اكتشف المزيد