تصرفات عقارات دبي في أسبوع تسجل 9.7 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 9.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1893 مبايعة بقيمة 4.75 مليار درهم منها 326 مبايعة للأراضي بقيمة 1.64 مليار درهم و1567 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.12 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 352 مليون درهم في منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

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وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 214 مبايعة بقيمة 595 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 172 مبايعة بقيمة 245 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 161 مبايعة بقيمة 565 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 161 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.65 مليار درهم منها 96 رهن أراض بقيمة 2.34 مليار درهم و378 رهن فلل وشقق بقيمة 2.31 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة مليار درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 66 هبة بقيمة 327.45 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الرابعة بقيمة 120 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 39 مليون درهم.