121 ألف صفقة في المؤشر الإيجاري خلال يوليو 2022.. والرياض بالصدارة

أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، تسجيل المؤشر الإيجاري أكثر من 121 ألف صفقة إيجارية خلال يوليو الماضي، ضمن التقارير والبيانات، التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة "سكني"، وذلك في 16 مدينة يشملها المؤشر تغطي جميع مناطق المملكة.

وذكرت الشبكة، أن المؤشر الإيجاري سجل في النصف الأول من العام الحالي نحو 800 ألف صفقة إيجارية سكنية، وأكثر من 300 ألف صفقة إيجارية تجارية.

مادة اعلانية

وأوضحت شبكة إيجار في بيان، أنه تم توثيق نحو 105 آلاف عقد إيجار سكني في الشبكة خلال يوليو، فيما قاربت العقود الإيجارية التجارية 17 ألف عقد، وذلك حسب بيانات التقرير السادس في المدن، التي يشملها المؤشر الإيجاري، وفق صحيفة الاقتصادية.

وسجل مؤشر الصفقات الإيجارية السكنية في النصف الأول لعام 2022 ارتفاعا بنسبة قاربت 58% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021، فيما ارتفعت الصفقات الإيجارية التجارية 87% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت مدينة الرياض الأعلى في عدد الصفقات الإيجارية بين المدن، التي يشملها المؤشر، حيث بلغت نسبة الصفقات الإيجارية السكنية والتجارية 31.4% من إجمالي الصفقات، وحلت جدة ثانيا 24.9%، فيما تجاوزت الصفقات الإيجارية في مكة المكرمة 8.1%، تلتها المدينة المنورة 7.2% ثم الدمام 6.6 % لتأتي باقي المدن التي يشملها المؤشر في نسب دون 5%.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

وتمكن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية "شقة، فيلا، ودور"، أو "محل، معرض، ومكتب" في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري، الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد باستخدام الخرائط التفاعلية، ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة "سكني" الإلكترونية.