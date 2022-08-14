"إنفاذ" يعلن 8 مزادات لبيع أصول عقارية في 6 مدن سعودية

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 8 مزادات علنية، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية لبيع عقارات ومنقولات في 6 مدن سعودية في المدة ما بين 21 - 31 أغسطس 2022، بمساحات عقارية تتجاوز 600 ألف متر مربع.

وتعرض المزادات أكثر من 54 عقارًا ومنقولًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية ومصنع زيوت وشحوم صناعية وحاويات وإكسسوارات سيارات.

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وتبدأ المزادات بمزاد الثريا الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات في مدينة الرياض، ومزاد مكة الحضوري الذي يعرض 12 عقارا بمنطقة مكة المكرمة، ومزاد تبوك الثاني الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بمدينة تبوك، ومزاد عروس البحر الإلكتروني الذي يعرض 20 عقارًا بمحافظة جدة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتشمل المزادات أيضا مزاد جنوب المملكة الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بمنطقة عسير، ومزاد لافندر الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بمدينة الدمام، وأخيرًا مزادات المنقولات حيث يقام مزاد على مصنع زيوت وشحوم صناعية الذي يعرض أكثر من 10 منتجات زيوت وشحوم صناعية بكميات تجارية، ويقام المزاد بمحافظة جدة؛ ومزاد لحاويات وإكسسوارات سيارات متعددة الأشكال والأنواع ويقام المزاد بمحافظة جدة.

ويعدّ "إنفاذ" مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل المركز على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.