%19.8 تراجع أسبوعي بقيمة الصفقات العقارية في السعودية

استمرت حالة الركود الموسمي التي بدأت سيطرتها على نشاط السوق العقارية في السعودية منذ شهر ونصف الشهر، ليسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا وصلت نسبته إلى 19.8%، وليتراجع إلى أدنى من مستوى 3.1 مليار ريال، متأثرا بتراجع كل من القطاعين السكني والتجاري، مقابل ارتفاع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي.

وسجل القطاع السكني انخفاضا في قيمة صفقاته 4.1%، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.8 مليار ريال 57.8%، من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

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كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 43.2 %، واستقرت قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.0 مليار ريال "30.3 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". في حين ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي خلال الأسبوع الماضي 6.9 %، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاعين مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 367 مليون ريال "11.9 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل إجمالي عدد الصفقات العقارية انخفاضا للأسبوع الثاني تواليا 5.7 %، واستقر على أثره إجمالي عدد الصفقات العقارية المنفذة مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.8 ألف صفقة عقارية.

وانخفض إجمالي المبيعات العقارية خلال الأسبوع نفسه للأسبوع الثاني تواليا بنسبة وصلت إلى 6.3 %، واستقرت على أثر ذلك عند أدنى من مستوى 3.9 ألف عقار مبيع.

وسجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة انخفاضا أسبوعيا 34.0 %، ما أدى بدوره إلى انخفاض إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 21.0 مليون متر مربع.