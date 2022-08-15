.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الصندوق العقاري" السعودي: توقيع 58 ألف عقد تمويلي حتى نهاية النصف الأول 

  • الخط
صندوق التنمية العقارية مناسبة
صندوق التنمية العقارية
عقارات السعودية

"الصندوق العقاري" السعودي: توقيع 58 ألف عقد تمويلي حتى نهاية النصف الأول

ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف صندوق التنمية العقارية في السعودية، عن توقيع أكثر من 58 ألف عقد تمويلي، ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن إجمالي العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني؛ بلغت أكثر من 58 ألف عقد تمويلي.

وأكد حرص "الصندوق العقاري" على تعزيز فرص حصول مستفيدي "سكني" على برامج الدعم السكني، ضمن حلول وخيارات أكثر، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية لتملك المسكن الملائم، وذلك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70%، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام، عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

السعودية تعلن ترسية مناقصة على "سالك" لشراء 180 ألف طن قمح اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية تعلن ترسية مناقصة على "سالك" لشراء 180 ألف طن قمح

وأضاف أن الصندوق قدم لنحو 33% من إجمالي المستفيدين من العقود التمويلية؛ تسهيلات ائتمانية وفق ضوابط وإجراءات برنامج ضمانات وبرنامج الرهن الميسر.

وأوضح أن برنامج ضمانات أسهم في تمكين 6 آلاف مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من "الرهن الميسر" أكثر من 13 ألف مستفيد، خلال النصف الأول من 2022، مشيداً بالدور التنظيمي والتشريعي لمنظومة الإسكان والشراكة التكاملية مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، التي كان لها الأثر في تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد من برامج الدعم السكني، منذ يونيو 2017 وحتى نهاية النصف الأول من 2022.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم 9 خيارات متنوعة منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعُوم، و5 باقات لدعم السكني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لاجئة أفغانية في أميركا تروي لـ"العربية" تحديات تواجهها لاجئة أفغانية في أميركا تروي لـ"العربية" تحديات تواجهها
اكتشف المزيد