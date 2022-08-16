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بناء المساكن في الولايات المتحدة يهوي 9.6% في يوليو

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منازل في أميركا
اقتصاد أميركا

بناء المساكن في الولايات المتحدة يهوي 9.6% في يوليو

بناء المساكن الجديدة انخفض إلى 1.446 مليون وحدة

واشنطن - رويترز

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هبط بناء المساكن في الولايات المتحدة بشكل حاد في يوليو/تموز متأثرا بارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار مواد البناء مما يشير إلى أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم قد تواصل الانكماش في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء إن بناء المساكن الجديدة هوى 9.6% إلى معدل سنوي قدره 1.446 مليون وحدة الشهر الماضي.

وعدّلت الوزارة البيانات لشهر يونيو/حزيران بزيادة طفيفة إلى معدل قدره 1.599 مليون وحدة من القراءة السابقة البالغة 1.559 مليون وحدة.

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وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا أن ينخفض بناء المساكن إلى معدل قدره 1.540 مليون وحدة.

وهبطت التراخيص لبناء المساكن مستقبلا 1.3% إلى معدل قدره 1.674 مليون وحدة.

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