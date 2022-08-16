اقتصاد أميركا
بناء المساكن في الولايات المتحدة يهوي 9.6% في يوليو
بناء المساكن الجديدة انخفض إلى 1.446 مليون وحدة
هبط بناء المساكن في الولايات المتحدة بشكل حاد في يوليو/تموز متأثرا بارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار مواد البناء مما يشير إلى أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم قد تواصل الانكماش في الربع الثالث.
وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء إن بناء المساكن الجديدة هوى 9.6% إلى معدل سنوي قدره 1.446 مليون وحدة الشهر الماضي.
مادة اعلانية
وعدّلت الوزارة البيانات لشهر يونيو/حزيران بزيادة طفيفة إلى معدل قدره 1.599 مليون وحدة من القراءة السابقة البالغة 1.559 مليون وحدة.
وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا أن ينخفض بناء المساكن إلى معدل قدره 1.540 مليون وحدة.
وهبطت التراخيص لبناء المساكن مستقبلا 1.3% إلى معدل قدره 1.674 مليون وحدة.
اقرأ أيضاً
-
بنك أوف أميركا: تشاؤم مستثمري الأسهم بدأ بالتراجع مع توقعات تباطؤ التضخمبحسب مسح شمل 250 مشاركا يديرون أصولا بأكثر من 750 مليار دولار أسواق المال
-
أسواق الخليج تغلق على تباين وسط تقلبات أسعار النفطالمؤشر السعودي تخلى عن مكاسبه المبكرة ليغلق على مستوى ثابت أسواق المال
-
هيئة السوق السعودية تحيل مستثمرا إلى النيابة العامة بتهم "تلاعب وتضليل"أثناء التداول على أسهم شركات مدرجة أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية