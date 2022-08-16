عقارات
مبيعات المنازل في تركيا تتراجع 12.9٪ على أساس سنوي
تصدر الروس قائمة المشترين الأجانب تبعهم الإيرانيون والعراقيون
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء، أن مبيعات المنازل التركية تراجعت 12.9% في يوليو على أساس سنوي إلى 93902 منزل مع تراجع المبيعات للأجانب 12.4%.
تصدر الروس قائمة المشترين الأجانب بشراء 1028 منزلًا، مما يعكس عدد الذين سعوا للحصول على ملاذ مالي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا وتداعيات العقوبات الغربية. تبعهم الإيرانيون والعراقيون من بين المشترين الأجانب.
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كما أظهرت البيانات أن مبيعات شهر يوليو انخفضت بنسبة 6.8٪ عن العام السابق لتصل إلى 19146 منزلاً، وهو ما يمثل 20.4٪ من إجمالي المبيعات في هذه الفترة.
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