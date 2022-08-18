بيع 37700 وحدة عقارية بـ90.4 مليار خلال النصف الأول في دبي

أظهرت نتائج تحليل أجرته شركة "لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي" للبيانات، أن قطاع العقارات الرئيسي في دبي، يواصل المحافظة على نموه؛ حيث ارتفع حجم السوق الإجمالي، وفقاً للمعاملات العقارية في دبي للربع الثاني من عام 2022، بما يقارب 10% مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

تم خلال الربع الثاني بيع 19859عقاراً، موزعة على 13857 شقة، و1836 فيلا، و4166 منزلاً مستقلاً بقيمة إجمالية قدرها 47 مليار درهم، مقارنة ببيع 17897 عقاراً، موزعة على 11834 شقة، و2560 فيلا، و3906 منازل بقيمة 43 مليار درهم في الربع الأول. ووصل إجمالي مبيعات الوحدات السكنية (الشقق والفلل ومنازل التاونهاوس) خلال النصف الأول من عام 2022 إلى نحو 90.4 مليار درهم، نتجت عن 37756 مبايعة، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

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أظهرت النتائج، أنه في فئة العقارات المتميزة، ارتفع حجم المبيعات بنسبة 23% بإجمالي 6893 عقاراً تم تداولها بقيمة 21.5 مليار درهم، شملت مناطق السوق السكنية الرئيسية في دبي؛ وهي: "البراري، المرابع العربية، وسط مدينة دبي، دبي مارينا، الخليج التجاري، الإمارات ليفنج، جميرا، جميرا بيتش ريزيدنس، مدينة محمد بن راشد، عقارات جميرا للجولف، جزر جميرا، أبراج بحيرة الجميرا، وخليج جميرا، ونخلة جميرا".

وأشارت إلى أن المناطق التي شهدت زيادة كبيرة في الحجم بين الربعين الأول والثاني تشمل "مرسى دبي"؛ حيث تضاعف حجم المبيعات تقريباً من 888 مليون درهم إلى 1.75 مليار درهم؛ وفي "وسط مدينة دبي"؛ حيث تضاعفت المبيعات تقريباً من 2.6 مليار درهم إلى 4.8 مليار درهم، وفي «جزر جميرا»؛ حيث تضاعف الحجم من 201 مليون درهم إلى 402 مليون درهم.