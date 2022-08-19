تصرفات عقارات دبي تتجاوز 10 مليارات درهم في أسبوع

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال أسبوع أكثر من 10.3 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 2583 مبايعة بقيمة 6.5 مليار درهم، منها 344 مبايعة أراض بقيمة 2.55 مليار درهم و2239 مبايعة شقق و فلل بقيمة 3.94 مليار درهم.

مادة اعلانية

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 400 مليون درهم في منطقة الوصل تلتها مبايعة بقيمة 205 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ومن ثم مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 173 مبايعة بقيمة 475 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 284 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 163 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 85 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق على صعيد عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 411 مبايعة بقيمة 600 مليون درهم تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 309 مبايعات بقيمة 302 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 190 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 3.74 مليار درهم منها 78 رهن أراض بقيمة 895.47 مليون درهم و408 رهونات فلل وشقق بقيمة 2.84 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة مليار درهم وأخري في منطقة ورسان الأولى بقيمة 693 مليون درهم.

فيما شهد الأسبوع تسجيل 80 هبة بقيمة 110.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 12 مليون درهم.