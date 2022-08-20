"بن غاطي للتطوير" تسلّم 3 مشاريع عقارية في دبي بتكلفة 400 مليون درهم

أعلنت بن غاطي للتطوير عن بدء تسليم ثلاث من مشاريعها العقارية تحت اسم "بن غاطي روز"، و"بن غاطي ميراج"، و"بن غاطي جيمس" الواقعة في قرية جميرا الدائرية، وتسليمها للمستثمرين والملاك قبل الموعد المحدد.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشاريع الثلاث 400 مليون درهم، ويتكون مشروع "بن غاطي روز" من 170 وحدة سكنية، ومشروع "بن غاطي ميراج" على 160 وحدة بينما يحتوي "بن غاطي جيمس" على 77 وحدات سكنية، وفق بيان "بن غاطي للتطوير".

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وبهذه المناسبة علق الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير، محمد بن غاطي، إن تسليم المشروعات الثلاثة يعكس مواصلة النهج التوسعي للشركة في قطاع العقارات بدبي ولتلبية احتياجات قاعدة عملائها الواسعة، كما تعد مثالاً واضحاً على تنامي الطلب على المشروعات العقارية في المناطق الحيوية في دبي.

وأكد محمد بن غاطي أن السوق العقارية في دبي تمر بفترة ازدهار قوية وسط انتعاش الاقتصاد المحلي، متوقعا استمرار هذا الانتعاش لعدة أسباب بفضل إلإجراءات الحكومية وقوانين منح الإقامة والجنسية وتعزيز ملكية الأجانب بنسبة 100% والتي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، إلى جانب استقطاب المزيد من الكفاءات المهنية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أداء سوق العقارات.

وتعتبر قرية جميرا الدائرية (JVC) من المناطق السكنية ذات الجاذبية الكبيرة للعائلات ومن أكثر المناطق في دبي كعائد استثماري ومن أكثرها طلباً للإيجار والتملك لمتوسطي الدخل، حيث تقع في قلب دبي الجديدة على شارع الخيل من جهة، وشارع محمد بن زايد من جهة أخرى، إضافة إلى مداخلها الجديدة على شارع حصة، وسط مساحات خضراء ممتدة ومجموعة واسعة من الخدمات والمرافق، الأمر الذي جعلها وجهة لا يستهان بها على صعيد الاستثمار العقاري أو للراغبين بالاستقرار وسط بيئة حيوية وحضرية.

وسبق أن طرحت الشركة عددا من المشاريع في نفس المنطقة مثل "بن غاطي لونا"، و"بن غاطي جيت"، و"بن غاطي جاسمين"، و"بن غاطي هايتس" ليبلغ إجمالي عدد الوحدات المطلقة في منطقة قرية جميرا الدائرية ما يفوق 1500 وحدة سكنية.

وتطمح بن غاطي للتطوير لإطلاق المزيد من المشاريع في مناطق عديدة خلال العام الحالي لرفع قيمة محفظتها العقارية في سوق دبي.