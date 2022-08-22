"الأراضي البيضاء": 9500 فاتورة رسوم لمساحات تتجاوز 550 مليون متر مربع

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ممثلة في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، 9500 فاتورة لمجموع أراض بلغت مساحتها أكثر من 550 مليون متر مربع في عشر مدن.

وقال المهندس عبدالحميد الحماد رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أصدر حتى الآن 9500 فاتورة لمجموع أراض مساحتها تزيد على 550 مليون متر مربع، في مدن: الرياض، حاضرة الدمام، جدة، مكة المكرمة، منطقة جازان، حاضرة عسير، الطائف، تبوك، الأحساء، والمدينة المنورة منذ إطلاق البرنامج، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

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وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية للبرنامج، أكد أن الوزارة استطاعت تسجيل وفوترة أراض تجاوزت مساحتها 25 مليون متر مربع، بعد أن قامت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في استخدام التقنيات الحديثة لرصد ومعرفة مواقع ومساحات الأراضي البيضاء الخاضعة للبرنامج داخل النطاق العمراني والأحياء، مبينا أنه سيتم إصدار مخالفة عدم تسجيل بمقدار 2.5%، من قيمة الرسوم على الأراضي التي لم يسجلها ملاكها.

ووفقا للبيانات الرسمية لبرنامج رسوم الأراضي، يسعى البرنامج إلى تحفيز المكلفين بإعمار أراضيهم وتطويرها خلال فترة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي توفرها الوزارة، مثل: لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" ومركز إتمام، ووكالة التطوير العقاري، وذلك لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.

وتعد الفواتير "أوامر السداد" عقودا وامتيازات ومحررات جزائية، بحسب نظام إيرادات الدولة.

ويهدف البرنامج إلى الموازنة بين العرض والطلب وتوفير المنتجات السكنية بأسعار مناسبة وفك الاحتكار، وحماية المنافسة العادلة في هذه المدن ذات الكثافة السكانية والطلب المرتفع على المساكن.