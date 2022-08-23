اقتصاد أميركا
مبيعات المنازل الجديدة في أميركا تهوي في يوليو
وسط ارتفاع فوائد القروض العقارية
هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بشكل حاد في يوليو تموز مع استمرار ارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار المساكن وهو ما يقلص القدرة الشرائية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة هوت 12.6%، إلى معدل سنوي قدره 511 ألف وحدة الشهر الماضي. وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يونيو/حزيران بالخفض إلى 585 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 590 ألف وحدة.
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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل جزءا صغيرا من مجمل مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، إلى معدل قدره 575 ألف وحدة.
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