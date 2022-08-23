.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مبيعات المنازل الجديدة في أميركا تهوي في يوليو

  • الخط
مبيعات المنازل الأميركية
منازل في أميركا
اقتصاد أميركا

مبيعات المنازل الجديدة في أميركا تهوي في يوليو

وسط ارتفاع فوائد القروض العقارية

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بشكل حاد في يوليو تموز مع استمرار ارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار المساكن وهو ما يقلص القدرة الشرائية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة هوت 12.6%، إلى معدل سنوي قدره 511 ألف وحدة الشهر الماضي. وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يونيو/حزيران بالخفض إلى 585 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 590 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل جزءا صغيرا من مجمل مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، إلى معدل قدره 575 ألف وحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مراسل العربية: آلاف الأسر المتضررة من السيول في شرق السودان مراسل العربية: آلاف الأسر المتضررة من السيول في شرق السودان
اكتشف المزيد