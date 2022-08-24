.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

1.4 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة في يوليو

  • الخط
إمارة الشارقة
الشارقة
عقارات

1.4 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة في يوليو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت نتائج التقرير الشهري عن شهر يوليو الماضي، الصادر من دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عن إجمالي المعاملات التي تم تنفيذها خلال الشهر الماضي، إذ بلغت 2417 معاملة، شهدتها 71 منطقة مختلفة متوزعة على مناطق الإمارة، منها 588 معاملة بيع، و338 معاملة رهن، و1491 معاملة تصرفات أخرى.

وبين التقرير نسب عدد التصرفات العقارية، حيث بلغت نسبة معاملات البيع 24.3%، ونسبة معاملات الرهن 14%، في حين جاءت نسبة معاملات التصرفات الأخرى 61.7%.

وقال عبدالعزيز راشد آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: "بلغ حجم التداول النقدي في يوليو الماضي 1.4 مليار درهم، ووصل عدد معاملات الرهن إلى 338 معاملة بقيمة 487 مليون درهم"، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بإنقاذ الإهراءات وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بإنقاذ الإهراءات
اكتشف المزيد