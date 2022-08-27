عقارات دبي
ثاني أغنى رجل في آسيا ينفذ أكبر صفقة عقارات سكنية في دبي
شركة تابعة لموكيش أمباني تشتري فيلا في نخلة جميرا بـ 80 مليون دولار
قالت مصادر مطلعة إن شركة الملياردير الهندي موكيش أمباني، "ريلاينس إندستريز"، هي المشتري الغامض لفيلا على شاطئ البحر بقيمة 80 مليون دولار (294 مليون درهم) في دبي، وهي أكبر صفقة عقارية سكنية في المدينة على الإطلاق.
واشترت الشركة العقار الواقع في نخلة الجميرا في وقت سابق من هذا العام، لابن أمباني الأصغر، أنانت.
مادة اعلانية
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفيلا الواقعة بجانب الشاطئ، تقع في الجزء الشمالي من جزيرة النخلة وتضم 10 غرف نوم ومنتجعاً صحياً خاصاً، ومسابح داخلية وخارجية، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وأنانت هو واحد من ثلاثة ورثة لثروة أمباني البالغة 93 مليار دولار، والذي يأتي بالمرتبة الثانية في آسيا، والـ11 عالميا، وفقاً لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.
اقرأ أيضاً
-
عُمان تؤيد جهود أوبك+ الرامية للحفاظ على استقرار الأسواق العالميةدول أوبك بلس تدعم موقف السعودية تجاه إمكانية تطبيق تخفيضات الإنتاج لتحقيق التوازن في السوق طاقة
-
"باول" يعترف: الطريق إلى ترويض التضخم ليس سهلًا أو سريعًاباول: "المهمة تتطلب استخدام أدواتنا بقوة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب" قصص اقتصادية
-
أسهم أوروبا تهبط 2.6% في أسبوع.. وداكس الألماني يقود التراجعاتداكس الألماني يقود التراجعات بسبب مؤشرات سلبية بشأن معنويات المستهلكين أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية