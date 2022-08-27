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ثاني أغنى رجل في آسيا ينفذ أكبر صفقة عقارات سكنية في دبي

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عقارات دبي
عقارات في دبي
عقارات دبي

ثاني أغنى رجل في آسيا ينفذ أكبر صفقة عقارات سكنية في دبي

شركة تابعة لموكيش أمباني تشتري فيلا في نخلة جميرا بـ 80 مليون دولار

دبي - العربية.نت

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قالت مصادر مطلعة إن شركة الملياردير الهندي موكيش أمباني، "ريلاينس إندستريز"، هي المشتري الغامض لفيلا على شاطئ البحر بقيمة 80 مليون دولار (294 مليون درهم) في دبي، وهي أكبر صفقة عقارية سكنية في المدينة على الإطلاق.

واشترت الشركة العقار الواقع في نخلة الجميرا في وقت سابق من هذا العام، لابن أمباني الأصغر، أنانت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفيلا الواقعة بجانب الشاطئ، تقع في الجزء الشمالي من جزيرة النخلة وتضم 10 غرف نوم ومنتجعاً صحياً خاصاً، ومسابح داخلية وخارجية، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

وأنانت هو واحد من ثلاثة ورثة لثروة أمباني البالغة 93 مليار دولار، والذي يأتي بالمرتبة الثانية في آسيا، والـ11 عالميا، وفقاً لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.

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