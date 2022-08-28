سوق العقارات في السعودية تسجل صفقات أسبوعية بأقل من 3.2 مليار ريال

استمر الأداء السلبي للأسبوع الثالث للسوق العقارية المحلية في السعودية، حيث سجل نشاط السوق انخفاضا أسبوعيا 2.0%، ولم تتمكن السوق العقارية حتى نهاية الأسبوع الماضي من مغادرة ركودها الموسمي، المتزامن مع فترة الصيف وعادة ما تنخفض خلاله التعاملات العقارية، ومما زاد من حدة الضغوط على أداء السوق خلال الفترة الراهنة، ما شهدته منذ أشهر سابقة من تراجع كبير على مستويات طلب المستهلكين على المنتجات العقارية السكنية.

اقترن بالتراجع القياسي في حجم الإقراض السكني، الذي سجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 18.0%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما ساهم الارتفاع الكبير الذي وصلت إليه الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، وتجاوزها مستويات قدرة المستهلكين من حيث الدخل والقدرة الائتمانية، خاصة مع ما تشهده سوق الائتمان من ارتفاع مطرد لمعدل الفائدة، كل ذلك أسهم في إحداث الكثير من الضغوط على نشاط السوق العقارية، وحد من قيم صفقاتها وحجم مبيعاتها طوال الفترة الماضية، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

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يأتي الترقب خلال الفترة المقبلة، مع انتهاء موسم الصيف وعودة الأغلبية من السكان إلى مقار سكنهم، لمتابعة أداء السوق، وهل ستتمكن من استعادة نشاطها بصورة متدرجة، أم سيستمر تباطؤها تحت ضغوط ضعف القدرة الشرائية والائتمانية للمستهلكين، في مواجهة السقوف المرتفعة للأسعار السوقية، خاصة مع تأكد اتجاهات استمرار ارتفاع معدلات الفائدة محليا وعالميا، وتسارع تنفيذ المراحل التالية من الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن الرئيسة.

وأظهرت مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها للأسبوع الثالث على التوالي، بنسبة انخفاض أسبوعية وصلت إلى 2.0%، وتراجع حجمها إلى ما دون 3.2 مليار ريال مع نهاية الأسبوع الماضي، وتأثرت سلبا بالتراجع الأسبوعي الذي سيطر على أكبر قطاعين في السوق "السكني، والتجاري"، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني 2.3%، واستقرت مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال "62.5% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

وانخفضت أيضا قيمة صفقات القطاع التجاري للأسبوع الثالث تواليا 2.2%، واستقرت قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 0.9 مليار ريال "28.1%، من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". في المقابل، ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع نفسه بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5%، واستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاعين عند مستوى 298 مليون ريال "9.4%، من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".