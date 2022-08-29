عقارات السعودية
"الوطنية للإسكان" توقع اتفاقيات بـ4.5 مليار ريال لبناء مجمعات سكنية في السعودية
شملت الاتفاقيات عددا من الشركات بينها رتال للتطوير العقاري وسمو العقارية
وقعت الشركة الوطنية للإسكان السعودية، اتفاقيات بقيمة 4.5 مليار ريال لتطوير مجمعات سكنية في الدمام والقطيف.
وشملت الاتفاقيات عددا من الشركات من بينها رتال للتطوير العقاري، وسمو العقارية.
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جاء ذلك على هامش تدشين مشاريع المرحلة الثانية من ضاحية الواجهة بمدينة الدمام، ومجتمع قمرة بمحافظة القطيف.
يشار إلى أن ضاحية الواجهة تعد أحد أكبر الضواحي السكنية في المملكة بمساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع وتوفر 5400 وحدة سكنية، فيما تتجاوز مساحة مجتمع قمرة 1.4 مليون متر مربع ويوفر أكثر من 2300 وحدة سكنية.
يذكر أن "الوطنية للإسكان" تستثمر في عدد من المشاريع السكنية بالمنطقة الشرقية تصل قيمتها إلى 16 مليار ريال وتخطت 25 ألف وحدة سكنية.
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