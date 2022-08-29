.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الوطنية للإسكان" توقع اتفاقيات بـ4.5 مليار ريال لبناء مجمعات سكنية في السعودية

  • الخط
الشركة الوطنية للإسكان
الشركة الوطنية للإسكان
عقارات السعودية

"الوطنية للإسكان" توقع اتفاقيات بـ4.5 مليار ريال لبناء مجمعات سكنية في السعودية

شملت الاتفاقيات عددا من الشركات بينها رتال للتطوير العقاري وسمو العقارية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت الشركة الوطنية للإسكان السعودية، اتفاقيات بقيمة 4.5 مليار ريال لتطوير مجمعات سكنية في الدمام والقطيف.

وشملت الاتفاقيات عددا من الشركات من بينها رتال للتطوير العقاري، وسمو العقارية.

جاء ذلك على هامش تدشين مشاريع المرحلة الثانية من ضاحية الواجهة بمدينة الدمام، ومجتمع قمرة بمحافظة القطيف.

يشار إلى أن ضاحية الواجهة تعد أحد أكبر الضواحي السكنية في المملكة بمساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع وتوفر 5400 وحدة سكنية، فيما تتجاوز مساحة مجتمع قمرة 1.4 مليون متر مربع ويوفر أكثر من 2300 وحدة سكنية.

يذكر أن "الوطنية للإسكان" تستثمر في عدد من المشاريع السكنية بالمنطقة الشرقية تصل قيمتها إلى 16 مليار ريال وتخطت 25 ألف وحدة سكنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد حجم الدمار في الولايات السودانية المتضررة من الفيضانات العربية ترصد حجم الدمار في الولايات السودانية المتضررة من الفيضانات
اكتشف المزيد