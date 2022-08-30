.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مشروع تطوير الكدوة في مكة المكرمة يبدأ استقبال ملاك العقارات

  • الخط
عقارات السعودية مناسبة
وحدات عقارية في السعودية
عقارات السعودية

مشروع تطوير الكدوة في مكة المكرمة يبدأ استقبال ملاك العقارات

الواقع على الطريق الدائري الثالث في كدي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن بدء استقبال طلبات ملاك العقارات الواقعة في الكدوة، في مقرها الواقع على الطريق الدائري الثالث في كدي.

وذكرت أن المستفيدين يمكنهم الاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية لمعرفة مواعيد الزيارة حسب الأرقام الموجودة على العقارات في إشعارات الإزالة.

وأشارت، إلى أن المستندات المطلوبة من ملاك العقارات هي: الصك الشرعي، والهوية الوطنية، وكروكي مساحي (إن وجد)، والعنوان الوطني، ومطلوب من أصحاب الأنقاض تقديم أصل وصورة الوثيقة، مع الهوية الوطنية، وكروكي مساحي (إن وجد)، والعنوان الوطني، وفي حال الورثة فإن المستندات الإضافية المطلوبة هي : صك حصر الورثة، وهويات الورثة، الوكالات الشرعية لوكيل الورثة وهويته، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أنصار الصدر يسقطون الحصانة عن المنطقة الخضراء.. ما أهميتها؟ أنصار الصدر يسقطون الحصانة عن المنطقة الخضراء.. ما أهميتها؟
اكتشف المزيد