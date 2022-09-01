اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء في الرياض

تنطلق اليوم الخميس المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتسوير الأراضي الفضاء بنطاق العاصمة السعوية الرياض، والتي تمتد إلى 3 أشهر.

وقالت أمانة منطقة الرياض، إن المرحلة الثانية من المبادرة، تشمل طريق الملك سلمان من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق المطار، وطريق الملك فهد من تقاطع طريق الملك سلمان حتى تقاطع الدائري الجنوبي.

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كما تشمل أيضاً طريق الملك خالد من تقاطع الملك سلمان حتى تقاطع طريق الأمير طلال بن عبد العزيز، وطريق الدائري الشمالي من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع الدائري الشرقي، وطريق الدمام من تقاطع طريق الجنادرية حتى تقاطع الدائري الشرقي.

ولفت حساب أمانة منطقة الرياض على تويتر، إلى أن هذه المبادرة تسهم في تحسين المشهد الحضري، ومنع التخلص العشوائي لمخلفات البناء، وحماية الأراضي من التعديات المخالفة للأنظمة.