76.2 مليار ريال تمويل عقاري سكني في السعودية خلال 7 أشهر

أظهرت أحدث النشرات الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات التمويل بمعدل سنوي بلغ 18.5%، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، متراجعا إلى نحو 76.2 مليار ريال، مقارنة بحجمه خلال الفترة نفسها من العام الماضي الذي وصل إلى نحو 93.5 مليار ريال.

وانخفض بالتزامن معه بمعدل سنوي أكبر إجمالي عدد العقود التمويلية بنسبة 22%، متراجعا مع نهاية فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 96.6 ألف عقد تمويلي، مقارنة بنحو 123.9 ألف عقد تمويلي كان قد وصل إليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

مادة اعلانية

وشمل الانخفاض خلال الفترة جميع البنود التفصيلية لمكونات التمويل العقاري السكني، باستثناء الفلل التي سجلت ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.4%، حيث جاءت نسبة الانخفاض السنوي الأكبر على حساب التمويل العقاري لشراء الأراضي السكنية، مسجلة انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 68.7%، ليستقر إجمالي تمويل شراء الأراضي السكنية عند أدنى من 7.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 23.0 مليار ريال الذي بلغه بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وارتفع التمويل العقاري الممنوح لشراء الفلل السكنية عن الفترة نفسها بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.4%، ليستقر إجمالي تمويل شراء الفلل السكنية عند 53.8 مليار ريال، مقارنة بحجمه البالغ 53.6 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. بينما انخفض التمويل العقاري الممنوح لشراء الشقق السكنية بمعدل سنوي 10.2%، استقر مع ذلك المعدل من الانخفاض السنوي عند أدنى من مستوى 15.2 مليار ريال بنهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 16.9 مليار ريال كان قد وصل إليها بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت تلك النسب من الانخفاض خلال الفترة لكل من إجمالي التمويل العقاري السكني وأعداد العقود التمويلية، امتدادا لتباطؤ نمو الإقراض العقاري منذ منتصف العام الماضي، حيث سجل إجمالي التمويل العقاري السكني انخفاضا سنويا بنهاية يوليو بمعدل وصل إلى 23.2%، مقارنة بمستواه المسجل للشهر نفسه من العام الماضي، واستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من مستوى 7.4 مليار ريال، وهو أدنى مستوى شهري له منذ سبتمبر 2019.