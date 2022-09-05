صفقات مليونية تُنعش العقار التجاري في هذه الدولة الخليجية

شهد قطاع العقار التجاري في الكويت خلال أغسطس الماضي انتعاشة، مدفوعاً بصفقات عقارية مليونية عدة، شملت مجمعات وأبنية تجارية في مناطق متفرقة، ما يعزّز التوقعات بأن الطلب في القطاع سيستمر قوياً بينما تتجه تداولاته للاقتراب أو حتى تخطي أعلى مستوياتها السابقة لجائحة "كورونا"، والتي بلغت وقتها نحو 50 مليون دينار شهرياً.

وأوضحت صحيفة "الراي" الكويتية أنه خلال أغسطس تم بيع مجمع تجاري يقع في منطقة شرق يمتد على 1500 متر بنحو 27 مليون دينار، كما تم بيع بناء تجاري في الجهراء على مساحة 1750 متراً مربعاً بنحو 21.75 مليون.

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وأضافت أنه في الشهر نفسه بيع مجمع تجاري في حولي على مساحة 1762 متراً مربعاً بـ9.3 مليون، وفي منطقة شرق بيع برج مساحته 500 متر مربع بـ5.75 مليون.

ووفقا للصحيفة، بيعت بناية تجارية في منطقة القبلة بمساحة 180 متراً بـ2.5 مليون دينار، كما بيعت بناية تجارية أخرى في حولي مساحتها 1625 متراً مربعاً بنحو 7 ملايين، إلى جانب بناية تجارية بالمنطقة نفسها بمساحة 522 متراً مربعاً بنحو 3 ملايين.

وأشارت "الراي" إلى أن السوق شهدت بيع مجموعة بوخمسين مجمع ليلى غاليري لمستثمر بـ40 مليون دينار، حيث يقع في السالمية على مساحة تقارب 6.4 ألف متر مربع، فيما يعتقد أنه تم إنجاز الصفقة بنهاية أغسطس.

وبحسب لتقرير بنك الكويت الوطني، تضاعفت مبيعات القطاع التجاري تقريباً في الربع الثاني من 2022 إلى 285 مليون دينار مقارنة بمستويات الربع الأول من 2022، ما يعد أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقد من الزمان.

ورأى التقرير أن القطاع بدأ يستقر بشكل متزايد، إذ كان طلب الشركات من العوامل المساعدة، بدعم من الانتعاش الاقتصادي بصفة عامة، ورفع القيود المتعلقة باحتواء "كوفيد-19" في وقت سابق من العام.