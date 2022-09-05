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"إنفاذ" يعلن مزادات لبيع أصول عقارية في 7 مدن سعودية

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مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)
عقارات السعودية

"إنفاذ" يعلن مزادات لبيع أصول عقارية في 7 مدن سعودية

لبيع 66 عقاراً متنوعاً

دبي - العربية.نت

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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في السعودية عن إقامة 7 مزادات علنية، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 5-12سبتمبر 2022، بمساحات عقارية تتجاوز 400 ألف متر مربع.

وتعرض المزادات أكثر من 55 عقارًا يتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وفندق ومحطة محروقات.

وتبدأ المزادات بمزاد لؤلؤة جدة الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في مدينة جدة، ومزاد أصول الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمنطقة القصيم، ومزاد دانات المشرق الإلكتروني الذي يعرض 26 عقارًا بالمنطقة الشرقية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

"إنفاذ" يعلن 8 مزادات لبيع أصول عقارية في 6 مدن سعودية الأسواق العقارية عقارات السعودية "إنفاذ" يعلن 8 مزادات لبيع أصول عقارية في 6 مدن سعودية

كما تتضمن المزادات: مزاد دانات الشرقية الحضوري الذي يعرض 9 عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد سحابة الإلكتروني الذي يعرض عقارين في كلٍ من محافظتي رنية وتربة، ومزاد سحابة الطائف الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمدينة الطائف، وأخيرًا مزاد دانة الغربية الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات في مدينتي مكة المكرمة وجدة.

ويعدّ "إنفاذ" مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل المركز على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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