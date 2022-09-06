الفائدة تضغط على سوق العقارات الأميركية.. وتوقعات بهبوط الأسعار

تتوقع العديد من التقارير أن تنخفض أسعار العقارات في الولايات المتحدة، وربما في العديد من الدول الأخرى، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تضغط على السوق العقارية، حيث يُصبح التمويل أكثر كلفة وأكثر صعوبة، وهو ما يتوقع أن يؤثر سلباً على الطلب على العقارات في أميركا أو غيرها من الدول التي رفعت أسعار الفائدة.

وذكر تقرير لموقع "ماركت ووتش"، اطلعت عليه "العربية نت"، أن "سوق الإسكان الأميركي يعاني ضعفاً في الوقت الراهن بسبب أن تكلفة الرهن العقاري أصبحت في الولايات المتحدة ضعف ما كانت عليه في العام الماضي"، ما يعني أن تكلفة تمويل العقارات سجلت ارتفاعاً كبيراً قد يؤدي الى خفض الطلب بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة.

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وبلغ المتوسط لسعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً في الولايات المتحدة 5.66% اعتباراً من أول سبتمبر الحالي، بحسب ما نقل التقرير عن شركة "فريدي ماك" العقارية، أي أنه أكثر بـ11 نقطة أساس عن الأسبوع السابق، أو أنه أكثر بـ1% عما كان عليه المتوسط هذا قبل أسبوع واحد فقط.

وارتفع متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً بمعدل 13 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي إلى 4.98%.

وقال كبير الاقتصاديين في "فريدي ماك"، سام خاطر، إن "تصور السوق لموقف أكثر عدوانية للسياسة النقدية دفع معدلات الرهن العقاري إلى ما يقرب من ضعف ما كانت عليه قبل عام".

وأضاف: "تأتي الزيادة في الأسعار في وقت ضعيف بشكل خاص لسوق الإسكان".

وتابع خاطر: "يعيد البائعون ضبط أسعارهم بسبب انخفاض الطلب على الشراء مما يؤدي على الأرجح إلى استمرار تباطؤ نمو الأسعار".

ويقول تقرير "ماركت ووتش" إنه "حتى الآن يواصل المشترون الخائفون من ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي التراجع بناءً على بيانات تطبيق الرهن العقاري".

وبحسب تقرير منفصل صدر عن موقع "ريالتور" المتخصص، فإن بائعي العقارات في الولايات المتحدة يواجهون وقتاً أكثر صعوبة.

وأضاف التقرير، أن "السوق تشهد تخفيضات في الأسعار، كما أن عدد المنازل المعروضة للبيع آخذ في الازدياد".

وتتوقع الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في الولايات المتحدة، أن يتباطأ ارتفاع أسعار المنازل إلى 5% بحلول نهاية هذا العام وحتى عام 2023، انخفاضاً من 14.2% في الربع الثاني.