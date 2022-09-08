وزراء الشؤون البلدية بدول الخليج يدشّنون كود البناء الموحد
تم اعتماده من قبل المجلس الوزاري بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات، لتعزيز التنسيق في المجال البلدي الخليجي
دشّن وزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الخامس والعشرين، الذي انعقد اليوم الخميس، كود البناء الخليجي الموحد.
جرى الاجتماع برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي -رئيس الدورة الحالية- ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
ويأتي تدشين كود البناء الخليجي، الذي تم اعتماده من قبل المجلس الوزاري بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات، لتعزيز التنسيق في المجال البلدي الخليجي.
وناقش الوزراء الخليجيون عدداً من الموضوعات المشتركة الهامة في المجال البلدي، في مقدمتها، تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة في ما يخص المجال البلدي، بالأخص استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، والبيئة الحضرية، والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين.
ذلك فضلاً عن متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في ما يخص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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