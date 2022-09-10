بيع دور كامل بمشروع أبراج "بالم بيتش" في دبي مقابل 39.5 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي تنفيذ صفقة بيع دور كامل في مشروع أبراج بالم بيتش بمنطقة نخلة جميرا مقابل 39.5 مليون درهم.

وكشفت شركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية" التي نفذت الصفقة، أن المساحة إجمالية للطابق محل الصفقة تصل إلى 11.496 ألف قدم مربع، مشيرة إلى أن المشروع يقع في منطقة نخلة جميرا وتطوره الشركة العقارية "نخيل".

مادة اعلانية

وأشارت الشركة إلى أن مشروع بالم بيتش تورز قيد الإنشاء وجاري العمل على إنجازه وتسليم في الموعد المحدد.

وأوضحت أن أبراج بالم بيتش التي تعد من مشاريع نخيل السكنية والترفيهية والشاطئية في نخلة جميرا، شهدت الإطلاق الجديد للمبنى 3.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة دبليوكابيتال، وليد الزرعوني، إن عقارات نخلة جميرا تحظى باهتمام كبير من الأثرياء الباحثين عن الرفاهية، في وقت أصبحت دبي ضمن أفضل الوجهات العالمية المفضلة للأثرياء من جميع أنحاء العالم.

ويرى الزرعوني، أن دبي تعد أفضل الملاذات الآمنة للأثرياء كما تعكس ثقتهم، لا سيما أثناء وبعد جائحة "كوفيد-19"، بفضل حالة الحراك الكبيرة على صعيد البنية التحتية والخدمات المقدمة والترفيه، بالإضافة إلى النقلة الحضرية المدعومة بخطط الحكومة.

وتوقع الزرعوني، استمرار الأداء القوي للمبيعات العقارية في إمارة دبي في الفترة المتبقية من عام 2022، ليواصل السوق بلوغ مستويات قياسية على صعيد جميع أنواع التصرفات العقارية.