"هيئة العقار" السعودية تضبط 4831 مخالفة في أغسطس

ضبطت الهيئة العامة للعقار في السعودية، 4831 مخالفة خلال شهر أغسطس لضوابط الإعلانات العقارية وتحليل أسواق العقار، حيث تضمنت مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية: الإعلان بدون تفويض من المالك، وعدم تضمين الإعلان بيانات المعلن وبيانات العقار.

وتضمنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار: إحداث تأثير تسبب في إرباك للعموم، وتضمين التحليل العقاري معلومات أو بيانات مضلّلة.

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وأوضحت الهيئة أنها عالجت 2960 مخالفة وما زال عدد 1871 مخالفة تحت الإجراء، ورخصت 4 منصات عقارية إلكترونية، لتبلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 39 منشأة، في حين وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 30 نزاعاً عقارياً خلال شهر أغسطس، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المسجلين في خدمة عقاري -منذ إطلاقها- تجاوز 67.649 ألف مستفيد، بينما بلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة في خدمة عقاري 5975 منشأة عقارية، وتقدم لخدمة معلن عقاري 43.991 ألف طلب، منها 4994 للمنشآت، و 38997 ألف للأفراد، وسجلّت خدمة التفاويض 16.622 ألف تفويض عقاري إلكترونيًا.

وأكدت الهيئة التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة وضبط المخالفين؛ مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والضوابط التنظيمية، مشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات عن المخالفات العقارية، وتتلقى الشكاوى التي ترد إليها من خلال منصاتها الرسمية.