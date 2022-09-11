انكماش القروض يقلص نشاط السوق العقارية في السعودية 32% خلال الربع الثالث

استمرت حالة الركود المخيمة على نشاط السوق العقارية المحلية في السعودية، منذ مطلع الربع الثالث الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي. وسجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية انخفاضا 7.4%، ما يؤكد حالة الركود التي تمر بها السوق طوال الأسابيع التسعة الماضية من الربع الثالث الجاري، قياسا على التراجع القياسي الذي سجله متوسط إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية طوال الربع الثالث، بمعدل ربعي وصل إلى 31.7%، أو نحو 3.5 مليار ريال، مقارنة بالمتوسط المماثل خلال الربع الثاني من العام الجاري "5.1 مليار ريال"، وتسجيله أيضا انخفاضا بمعدل سنوي 5.2%، مقارنة بمتوسط إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للربع نفسه من العام الماضي "3.7 مليار ريال".

وامتدت مؤشرات الركود العقاري الراهن إلى كل القطاعات الرئيسة للسوق التي أظهرت انخفاضا ربعيا لمتوسط قيمة صفقات القطاع السكني 34.0 %، "2.0 مليار ريال"، مقارنة بمتوسط الربع الثاني السابق "ثلاثة مليارات ريال"، وانخفاضه أيضا بمعدل سنوي 5.9 %، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي "2.1 مليار ريال"، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

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كما انخفضت المؤشرات ذاتها بالنسبة للقطاع التجاري بمعدل ربعي 33.3%، "1.2 مليار ريال"، مقارنة بالربع الثاني السابق "1.7 مليار ريال"، وانخفض بمعدل سنوي بلغت نسبته 8.2%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي "1.3 مليار ريال".

وانخفضت بمعدلات أدنى للقطاعين الزراعي والصناعي، وصلت نسبة الانخفاض كمعدل ربعي إلى 3.0 في المائة "330 مليون ريال"، مقارنة بالربع الثاني السابق "340 مليون ريال"، بينما سجلت ارتفاعا سنويا 12.5%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي "294 مليون ريال".