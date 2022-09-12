"وافي" تمنح مشروع ذاخر مكة رخصة البيع على الخارطة

أعلنت شركة ذاخر للتطوير في مدينة مكة المكرمة، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع "ذاخر مكة"، حصول المشروع على رخصة البيع على الخارطة من قبل لجنة البيع على الخارطة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية.

ويتميّز مشروع ذاخر بقربه من الحرم المكي مسافة نحو كيلومتر واحد، وبضعة كيلومترات عن المشاعر المقدسة مزدلفة ومنى وعرفات.

مادة اعلانية

وأضافت الشركة أن حصول "مشروع ذاخر مكة" وكذلك "نوفوتيل مكة ريسدينسز" على رخصة البيع التي تخوّلهما الشروع بعملية البيع هو إنجاز، بعد جهود من قبل الشركة أفضت إلى استيفاء جميع المعايير المطلوبة من قبل وزارة الإسكان.

وقال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر، إن "حصول مشروع ذاخر على الرخصة يعزّز مسؤولية والتزام الشركة بإنجاز مراحل المشروع كما هو مخطط لها".

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنجاز معظم المرحلة الأول من مشروع ذاخر مكة ومن ضمنها البنية التحتية كاملة، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية عام 2024.

ويدعم مشروع "ذاخر مكة" رؤية المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030.

وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات.

ومن الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع فندق راديسون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف.