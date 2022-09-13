إنجاز 1106 مبانٍ جديدة في دبي خلال 7 أشهر

كشفت بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونشرها مركز دبي للإحصاء أن عدد المباني المنجزة في إمارة دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ 1106 مبان جديدة.

وأوضحت البيانات، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم"، أن المباني الجديدة توزعت خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليو الماضيين بين 708 مبانٍ لـ "فلل خاصة"، و161 مبنى لـ"فلل استثمارية"، و93 "مبنى متعدد الطوابق"، فيما بلغ عدد المباني العامة 83 مبنى، والصناعية 61 مبنى.

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وتصدّرت الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 64% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بحصة 14.6%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 8.4%، تلتها المباني العامة بنسبة 7.5%، مقابل 5.5% للمباني الصناعية.

ووصل إجمالي عدد المباني المنجزة، خلال يناير الماضي إلى 146 مبنى، مقابل 153 مبنى خلال فبراير، ليرتفع العدد إلى 205 مبانٍ خلال مارس، مقابل 158 مبنى في أبريل 2021.

وبلغ عدد المباني المنجزة خلال مايو 113 مبنى، مقابل 168 مبنى خلال يونيو و163 مبنى في يوليو الماضي.

واستحوذت الفلل الخاصة والاستثمارية على نسبة بلغت 78.6% من إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي بـ869 مبنى.

يشار إلى أن هذه البيانات تخص المباني المنجزة في مناطق خاضعة وتحت إشراف بلدية دبي خلال الفترة المحددة بين يناير ويوليو 2022.