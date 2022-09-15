تصرفات عقارات دبي تسجل 1.4 مليار درهم أمس

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي يوم أمس الأربعاء أكثر من 1.4 مليار درهم وشهدت الدائرة تسجيل 386 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 195.91 مليون درهم و341 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.01 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

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وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 37 مليون درهم، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 83 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 151.32 مليون درهم منها 21 رهنا لأراض بقيمة 22.24 مليون درهم و63 رهنا لفلل وشقق بقيمة 129.08 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 13 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 62 هبة بقيمة 48.92 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 7 ملايين درهم.