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أسعار المنازل تتراجع في مدن الصين الرئيسية

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اقتصاد الصين

أسعار المنازل تتراجع في مدن الصين الرئيسية

50 مدينة من أصل 70 مدينة صينية شهدت انخفاضا

بكين – شينخوا

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ذكرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، يوم الجمعة، أن أسعار المنازل في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم في الصين شهدت انخفاضا في أغسطس الماضي، حيث سجلت المزيد من المدن تراجعاً في أسعار المنازل.

وأضافت الهيئة، أن 50 مدينة من أصل 70 مدينة صينية شهدت انخفاضا على أساس شهري في أسعار المنازل المباعة حديثا، بزيادة عن الرقم المسجل عند 40 مدينة في يوليو. وشهد إجمالي 56 مدينة انخفاضا في أسعار المنازل المعاد بيعها، بزيادة عن 51 مدينة في الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، ازدادت أسعار المنازل الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول وهي: بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، بنسبة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، متراجعة بواقع 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

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وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في 31 مدينة على المستوى الثاني بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما شهدت 35 مدينة على المستوى الثالث انخفاضا بنسبة 0.4% على أساس شهري، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عما سُجل في يوليو.

وبقيت أسعار المنازل المعاد بيعها في 4 مدن على المستوى الأول دون تغيير على أساس شهري في أغسطس. وشهدت المدن على المستوى الثاني والمستوى الثالث انخفاضا في أسعار المنازل المعاد بيعها بنسبتي 0.3% و0.5% على أساس شهري بترتيب، وفقا للبيانات المذكورة.

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