برنامج سكني يطرح 2957 أرضاً مجانية عبر 8 مخططات في هذه المناطق

طرح برنامج سكني في السعودية، 2957 أرضا مجانية جديدة في ثمانية مخططات سكنية، وذلك ضمن الحلول والخيارات السكنية التي يتيح حجزها إلكترونيا بإجراءات سهلة وميسرة.

ودعا البرنامج، المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو تحميل تطبيق الأجهزة الذكية، في إطار سعيه إلى تعزيز المعروض العقاري من خلال حلول إلكترونية تسهل على المواطنين إيجاد المسكن الأول، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

مادة اعلانية

وأوضح أن المخططات الثمانية تتوزع في خمس مناطق، هي: الرياض، والشرقية، والمدينة والمنورة، ومكة المكرمة، وعسير، حيث شملت الرياض ثلاثة مخططات في الرياض، منها مخططان في محافظة الدوادمي بإجمالي 109 أراض، ومخطط في ثادق يضم 77 أرضا، كما شملت المنطقة الشرقية مخططين في قرية العليا يوفران ما مجموعه 406 أراض، واحتضنت المدينة المنورة مخططا واحدا يقع في محافظة المهد ويضم 713 أرضا.

كما شملت منطقة مكة المكرمة مخططا واحدا في الطائف يضم 749 أرضا، فيما جاء المخطط الأخير في عسير بمحافظة أحد رفيدة موفرا 903 أراض، جميعها متاحة للحجز الإلكتروني.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من الأراضي المجانية زيارة البوابة الإلكترونية لموقع "سكني".

وأشار "سكني" إلى أنه سيواصل تقديم التسهيلات كافة للمواطنين من مختلف فئات المجتمع لتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم بما يرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030.