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الوطنية للإسكان السعودية تستثمر 40 مليار ريال لتطوير مشروعات في 11 مدينة

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وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية
شعار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية
عقارات السعودية

الوطنية للإسكان السعودية تستثمر 40 مليار ريال لتطوير مشروعات في 11 مدينة

توفر الاتفاقية أكثر من 150 ألف وحدة سكنية

دبي - العربية.نت

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وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان تتعلق بتمويل وتطوير محفظة مشاريع بين الوزارة والوطنية للإسكان، برعاية وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش انعقاد معرض مشروعات مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي تُنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة من 24 سبتمبر - 28 سبتمبر 2022 بمدينة الرياض.

ومثل الوزارة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، فيما مثل الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي للشركة محمد بن صالح البطي.

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وتوفر هذه الاتفاقية الموقعة اليوم أكثر من 150 ألف وحدة سكنية تتنوع فيها المساحات والتصاميم، كما تغطي 11 مدينة في المملكة، وتغطي كذلك مساحة تتجاوز 90 مليون متر مربع، فيما سيتم تخصيص ما يقارب 54 مليون متر مربع للمساحات الخضراء والمفتوحة والمرافق العامة وشبكات الطرق والنقل العام، كما تصل السعة السكانية الناتجة عن هذه الاتفاقية إلى 750 ألف نسمة.

وستستثمر الوطنية للإسكان بالشراكة مع المطورين في محفظة هذه المشاريع بأكثر من 40 مليار ريال لتطوير البنية التحتية الشاملة وإيصال الخدمات وتطوير مجموعة من مرافق جودة الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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