الرئيس التنفيذي لوسط جدة: 75 مليار ريال تكلفة المشروع

قال الرئيسُ التنفيذي لشركة وسط جدة المهندس أحمد بن عبدالعزيز السليم، إن التكلفة المالية للمشروع بلغت 75 مليار ريال، مبيِّنًا بذات السياق عدمَ وجود أي نزع للملكيات داخل المشروع.

وأضاف السليم ضمن جلسة حوارية بالمنتدى المصاحب لمعرض مشاريع مدن متميزة في عهد خادم الحرمين بعنوان "نظرة عامة على المشاريع الرئيسية ومساهمتها في تطوير وتنمية المدن"، أن توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهدِ رئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة، بأن يكون مشروع وسط جدة على نمط منطقة البلد التاريخية.

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وأشار إلى أن الرؤيةُ التخطيطيةُ لمشروع وسط جدة تعتمدُ على الهوية الحضارية لوسط البلد، حيث تم استقطاب تصاميم جميلة ومختلفة من خارج المملكة كون مدينة جدة تعدُّ بوابة الحرمين الشريفين، ورؤية 2030 تستهدف أن يصل عدد زوارها إلى أكثر من 30 مليون زائر في السنة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفاد أن التحدي كيف تعطي جدة منظراً حضارياً للعالم يكون عنصراً مستوحى من وسط البلد الذي تبلغ مساحته 800 ألف متر مربع، ويحمل تاريخاً جميلاً وإرثاً حضارياً.

وأوضح أن المشروع يتميز بواجهة بحرية ضخمة تضم معالم رئيسة، منها الاستاد الرياضي، ودار أوبرا، ومتحف، مبيناً أن وسطُ جدة صُمِّمَ بحيث يكون 40% من مساحته عبارة عن حدائق وممشى، ويمر بست مراحل، وتبلغ مساحته 5 ملايين و700 ألف متر مربع، وقد جرى استلام جميع أراضي المشروع.