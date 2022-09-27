"نخيل": نعمل على إعادة دراسة مخطط مشروع "نخلة جبل علي"

أفادت شركة نخيل العقارية، بأنها تعمل على إعادة دراسة جميع مخططات مشروع نخلة جبل علي.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن الرئيس التنفيذي للشركة، نعمان عطا الله، إنه بات من الضروري إعادة النظر بكامل مخطط المشروع، وذلك في ظل التغيرات التي حصلت منذ إطلاق المشروع وبروز واقع ومعطيات جديدة.

مادة اعلانية

وأضاف عطا الله، أن "نخيل" في طور إعادة النظر بالمشروع وتطوير مخطط توجيهي لنخلة جبل علي، مشيرا إلى أنه وفقاً للآلية المرعية سيتم تقديم المخطط المقترح للمجلس الأعلى للتخطيط الحضري في دبي.

ولفت إلى أن إعادة إطلاق المشروع تتطلب موافقة المجلس وجميع الجهات المعنية على المخطط المقترح، وبالتالي فإن الجدول الزمني للعملية رهن بالموافقات الرسمية.

وذكر عطا الله، أنه تم تخطيط مشروع نخلة جبل علي منذ ما يقارب من 20 عاماً، مبيناً أنه في ضوء التغيرات والتطورات العديدة التي حصلت خلال هذه السنوات يجب إعادة النظر في المخطط الأصلي للمشروع وتطويره بشكل حديث.

وأوضح أن إعادة جدولة ديون نخيل مؤخراً من خلال قرض مجمع عملية روتينية تقوم بها الشركة، وتأتي بهدف تأمين متطلبات المشاريع المستقبلية، مؤكداً متانة الملاءة المالية للشركة بعد عملية إعادة الجدولة.

وقال لإن نسبة الدين إلى رأس المال لا تزال ضمن المعدل المحدد الذي تعتمده الشركة.

وكان مشروع نخلة جبل علي أحد مشاريع جزر النخلات الاصطناعية الثلاث (دير وجميرا وجبل علي) التي أعلنتها "نخيل"، حيث جرى إطلاقه في 2003 إلا أنه توقف لسنوات طويلة ولم يجرِ استكمال العمل به مع اندلاع الأزمة المالية في 2008.

وتحمل نخلة جبل علي في تصميمها الأساسي الأولي، جزراً أو منازل مائية تُشكّل بمجموعها تصميم بيت شعر لأحد قصائد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وشهدت السوق العقارية في دبي انتعاشاً لافتاً في عامي 2021 و2022، لاسيما من جهة العقارات الفاخرة بعد توجّه عددٍ من أثرياء العالم إلى دبي بسبب تخفيف قيود كورونا، وزيادة زخم مشتري العقارات من الروس مع بدء حرب أوكرانيا.