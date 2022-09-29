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250 مليون ريال حجم تداول العقارات في قطر خلال الأسبوع الماضي

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عقارات قطر
قطر
عقارات

250 مليون ريال حجم تداول العقارات في قطر خلال الأسبوع الماضي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 22 سبتمبر 2022، نحو 250 مليونا و404 آلاف و040 ريالا قطريا.

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن، وأراضي فضاء متعددة الاستخدام، ومجمعاً سكنياً، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال وأم صلال.

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